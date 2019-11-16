Son Dakika Haberleri: 2 arkadaş otomobilin altından kalmaktan son anda kurtuldu
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2 arkadaş otomobilin altından kalmaktan son anda kurtuldu

6 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde kaldırımda yürüyen iki arkadaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Topçu Mahallesi 1512. Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda yürüyen iki arkadaş, ıslak zemin nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kayan otomobil daha sonra kendi etrafında dönerek yol kenarında bulunan işaret levhasının direğine çarptı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

2 arkadaş otomobilin altından kalmaktan son anda kurtuldu

Sincan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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