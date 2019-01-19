2 Arkadaş, Uyuşturucu Almak İçin Buluştukları Kişi Tarafından Tabancayla Vuruldu (2)
1 saat önce
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIBursa'da silahlı 4 şüphelinin, tartıştıkları 2 kişiyi kovalamaca sonucunda kaza yaptıkları otomobilden indirip ayaklarından vurmaları, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI Bursa
'da silahlı 4 şüphelinin, tartıştıkları 2 kişiyi kovalamaca sonucunda kaza yaptıkları otomobilden indirip ayaklarından vurmaları, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde Sezer G. ve Tolgahan K.'nin kaçtığı otomobilin merkez Nilüfer
ilçesi Beşevler
Mahallesi Boğazhan Sokak'ta kaza yaptığı, onları kovalayan araçtaki Gökhan Ç. ve 3 arkadaşının ellerinde silahlarla araçlarından inerek, kaza sonucu kıstırdıkları Sezer G. ve Tolgahan K.'yi otomobilden indirip ayaklarına ateş ettikleri görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:56 Kaynak: DHA
Kaza Sonrası Kaçmaya Çalışan Şahısları Tabancayla Vurdu
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