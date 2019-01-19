Son Dakika Haberleri: 2 Arkadaş, Uyuşturucu Almak İçin Buluştukları Kişi Tarafından Tabancayla Vuruldu (2)

2 Arkadaş, Uyuşturucu Almak İçin Buluştukları Kişi Tarafından Tabancayla Vuruldu (2)

1 saat önce

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIBursa'da silahlı 4 şüphelinin, tartıştıkları 2 kişiyi kovalamaca sonucunda kaza yaptıkları otomobilden indirip ayaklarından vurmaları, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

2 Arkadaş, Uyuşturucu Almak İçin Buluştukları Kişi Tarafından Tabancayla Vuruldu (2), System.String[]
GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Bursa'da silahlı 4 şüphelinin, tartıştıkları 2 kişiyi kovalamaca sonucunda kaza yaptıkları otomobilden indirip ayaklarından vurmaları, bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde Sezer G. ve Tolgahan K.'nin kaçtığı otomobilin merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Boğazhan Sokak'ta kaza yaptığı, onları kovalayan araçtaki Gökhan Ç. ve 3 arkadaşının ellerinde silahlarla araçlarından inerek, kaza sonucu kıstırdıkları Sezer G. ve Tolgahan K.'yi otomobilden indirip ayaklarına ateş ettikleri görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:56 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
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