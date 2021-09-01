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2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler - Son Dakika

2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler

01.09.2021 10:12
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler, System.String[]

ADANA'da otomobille önünü kestikleri Emre A. (21) ile Berkay K.'yi (19) dövüp, motosikletlerini gasbederek kaçan 5 kişi polis tarafından yakalandı.

ADANA'da otomobille önünü kestikleri Emre A. (21) ile Berkay K.'yi (19) dövüp, motosikletlerini gasbederek kaçan 5 kişi polis tarafından yakalandı. Gasp anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Ağustos günü saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir otomobilde bulunan 5 kişi, Emre A. ile Berkay K.'nin üzerinde bulunduğu motosikletin önünü kesti. Araçtan inen bu kişiler, Emre A. ile Berkay K.'ye bıçak çekerek tehdit edip, dövdü. İki arkadaş motosikleti bırakıp kaçtı. Saldırganlardan Veysel Göğüsgeren (21) motosiklete binip bölgeden ayrılırken, diğer şüpheliler Veysel Göğüsgeren (21), Mustafa Altun (20), İlhan S. (19), Yunus G. (21) ile E.A. (17) de otomobile binip uzaklaştı. Ola anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

100'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİEmre A. ile Berkay K.'nin durumu bildirmesi üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelilerin gasbettikleri motosikletin plakasını Toros Mahallesi'nde söktüklerini, daha sonra da evlerine gittiklerini tespit etti.EŞ ZAMANLI BASKINLARLA YAKALANDILARKamera görüntülerinden yola çıkılarak adresleri belirlenen şüpheliler, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadesinde, Emre A. ile Berkay K.'nin kendi arkadaşlarını dövdüklerini, bu nedenle yollarını kesip kavga ettiklerini öne sürdü. Emre A. ile Berkay K. ise şüphelileri tanımadıklarını iddia etti.ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Veysel Göğüsgeren, Mustafa Altun ile E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, İlhan S. ve Yunus G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Göğüsgeren'in evinde bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.


2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler
2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler

Yeşilyurt, Seyhan, Polis, Gasp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 arkadaşı dövüp, motosikletlerini gasbettiler - Son Dakika


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