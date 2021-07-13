2. aşıya 5 bin 242 vatandaş gitmedi! İl Sağlık Müdürlüğü çareyi sosyal medyada buldu - Son Dakika

Koronavirüse karşı en önemli silah olarak görülen aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, daha fazla vatandaşın aşılamasını sağlamak amacıyla istasyon ve otogarlara aşı uygulama noktaları kurdu. Ancak tüm bu olanaklara rağmen, aşı takvimine uymayan vatandaşların sayısı da dikkat çekiyor.

5 BİN 242 VATANDAŞ, İKİNCİ DOZ AŞIYA GİTMEDİ

Trabzon'da 5 bin 242 vatandaşın, 1. dozdan sonra 42 gün geçmesine rağmen, 2. doz için aşı merkezlerine müracaat etmediği bildirildi. İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşları ikinci doz aşılarını yaptırmaları konusunda uyardı.

SOSYAL MEDYADAN AŞIYA ÇAĞRILDILAR

Usta, 5 bin 242 vatandaşın birinci doz aşısını yaptırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Değerli halkımız şu haliyle 5 bin 242 vatandaşımız 1. dozdan sonra 42 gün geçmiş olmasına rağmen 2. doz için aşı merkezlerimize müracaat etmemiş görünmektedir. Aşı bireysel değil, toplumsal bir gerekliliktir. Lütfen herkes aşısını bir an önce yaptırsın."