2 Asker Şehit Oldu - Son Dakika
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2 Asker Şehit Oldu

01.05.2022 11:43
2 Asker Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı’nın hastanede, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz’in de Şırnak’ta şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın hastanede, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in de Şırnak'ta şehit olduğunu açıkladı.

MSB, Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in 30 Nisan 2022 tarihinde Şırnak'ta şehit düştüğünü duyurdu. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

MSB, Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın da tedavi gördüğü hastanede 30 Nisan 2022'de şehit olduğunu bildirdi. MSB'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı, teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Kaynak: ANKA

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