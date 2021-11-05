Üye Girişi
Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

05.11.2021 20:19
Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

Son dakika haberi... Hatay Valiliği, 2003 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ın şehit edilmesi olayının faili olan teröristin yakalandığını açıkladı.

Hatay Valiliği, 2003 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ın şehit edilmesi olayının faili olan teröristin yakalandığını açıkladı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Kasım 2021 günü saat 11.00 sıralarında Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma sonucunda basit yaralama suçundan yakalaması olan yabancı uyruklu H.M. isimli şahsın Kırıkhan ilçesindeki ikametinde yakalandığını açıkladı. Açıklamada, "Yapılan araştırmalar sonucunda H.M.'nin, 2003 yılında Mazgirt ilçesi Göltepe Mahallesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiği itirafında bulunmuş, 2009 yılında Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü, ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğünü itiraf etmiştir. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile birlikte ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır" denildi.

(Adem Karagöz - İsmet Biçen/İHA)

Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı

Jandarma, Hisarcık, Hatay, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Ufukta sandık gözüktü 20:27 AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken seçim açıklaması: Ufukta sandık gözüktü Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz 20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı 19:20 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı 17:58 Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum 17:27 Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz 16:41 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak 13:28 Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak

Son Dakika Haberleri
20:44 Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek
20:10 AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı
20:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı
20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz
19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
19:43 Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi
19:20 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
18:55 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
18:33 Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız
17:58 Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı
Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek Bakan Soylu'nun ''hayır'' oyu veren Kılıçdaroğlu'na öfkesi bitmiyor: Bunun hesabını verecek         
20:45
AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı         
20:10
Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı         
19:45
Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı         
18:56
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var         
17:45
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz         
14:45
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 20:50:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: 2 askeri şehit eden terörist yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement