Son Dakika Haberleri: 2 askerin şehit olduğu üzücü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

2 askerin şehit olduğu üzücü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

2 askerin şehit olduğu üzücü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandıHATAY - Hatay'da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerinde yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

2 askerin şehit olduğu üzücü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kobra marka askeri araç geri manevra yaparken uçuruma böyle yuvarlandı

HATAY - Hatay'da 2 askerin şehit düştüğü 5 askerinde yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Belen ilçesi Derekuyu mevkisinde operasyon için yola çıkan Kobra marka askeri aracın uçurumdan aşağı yuvarlandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir başka askeri aracın kamerasından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, askeri araç geri manevra yaparken 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Görüntülerde, virajı dönmeye çalışan askeri aracın direksiyonu toparlamak için geri gelmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandığı görülüyor. 2 gün önce meydana gelen kazada, Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin şehit düşerken, 5 askerde yaralanmıştı.

2 askerin şehit olduğu üzücü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu
2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Öz kızına, vücudunu kesip çamaşır suyu enjekte ederek işkence eden anneden, 'pes' dedirten savunma! İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 14:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 askerin şehit olduğu üzücü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]