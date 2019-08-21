Son Dakika Haberleri: 2. Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor
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2. Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

1 saat önce

"2. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" bir dünya yıldızı, ünlü tenor Mario Frangoulis'in konseriyle yarın başlıyor.

2. Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival 22 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 21.00'da, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında, Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin sunacağı Şehrazat balesi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde 24 Ağustos'ta; İzmirli sanatseverlerin sezon boyunca büyük ilgi ile izledikleri İspanyol Renkleri de 28 Ağustos'ta Efes Antik Ticaret Agorası'nda sahnelenecek.

Ülkemizin yetiştirdiği genç opera solistlerinin katılacağı Genç Opera Yıldızları Konseri ise Efes Antik Celsus Kütüphanesi'nde 31 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kapanış gösterisi 3 Eylül'de prömiyer yapacak olan Verdi'nin La Traviata operası olacak.

Efes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:54 Kaynak: Bültenler
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