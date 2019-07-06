2 astsubay FETÖ'den adliyeye sevk edildi
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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması' kapsamında 2 astsubayı gözaltına aldı.
Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması' kapsamında 2 astsubayı gözaltına aldı.
15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanmasına' yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığında ve 1. Motorlu Piyade
Tugay Komutanlığı görevli iki astsubay ikametlerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
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