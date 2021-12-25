"2 ay önce 1500 adet etiketin fiyatı 600 liraydı şu an 2 bin lira" - Son Dakika

DÖVİZ kurundaki artış etikete de yansıdı. Haftalık fiyat artışı esnafın da maliyetini artırdı. Esnaf, sürekli etiket değiştirmek zorunda kalınca matbaalarda yoğunluk arttı. İstanbul Matbaacılar Sitesi'nde kasım ayında bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, aralık ayında 2 bin lira oldu. Esnaf ise etiket maliyetini de gıda ürünlerinin fiyatına yansıttı. Kimi esnaf ise etiket almayı bırakarak fiyatları kendisi yazmaya başladı.

Matbaa çalışanı Furkan Yüksel, hammadde bulamadıklarını belirterek, "2 ay önce 3 lira olan etiket fiyatı şu an 7 lira oldu. Etiket hayatımızın her yerinde olduğu için mecburiyetten talep oluyor. Kağıtların yüzde 70'ini bulamıyoruz. Elinde kağıt olan ise stokluyor. Bu dönemde talep arttı. Özellikle kafe ve restoranlar fiyatlarını değiştirmek için minik minik etiketler yaptırıyorlar. Bir restorana haftada 3 kez etiket yaptığımız oldu. 2 ay önce bin 500 adet etiketin fiyatı 600 lirayken, şu an fiyat 2 bin liraya kadar yükseldi. Etiket fiyatlarına yüzde 80 zam geldi" dedi.