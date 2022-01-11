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2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu - Son Dakika

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu

11.01.2022 15:45

Antalya'da 2 ay önce çocuğunu kucağına alan 24 yaşındaki Hayriye Aşğın isimli kadın, yatağında ölü halde bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen kadının kesin ölüm nedeni, otopsi işleminden sonra netleşecek.

Saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın 2'nci katında eşi Kadir Aşğın ile birlikte yaşayan Hayriye Aşğın, geç saatlerde uykuya daldı. Eşinin uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.

2 AY ÖNCE ANNE OLMUŞTU

İhbarla gelen sağlık çalışanları, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hayriye Aşğın'ın cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 aylık çocuk annesi Aşğın'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu
2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında ölmüş bir şekilde bulundu
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Muratpaşa, Epilepsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu - Son Dakika
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