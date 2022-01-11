Saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın 2'nci katında eşi Kadir Aşğın ile birlikte yaşayan Hayriye Aşğın, geç saatlerde uykuya daldı. Eşinin uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarla gelen sağlık çalışanları, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hayriye Aşğın'ın cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 aylık çocuk annesi Aşğın'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 2 ay önce anne olan genç kadın, yatağında cansız bir şekilde bulundu - Son Dakika