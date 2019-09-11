2 ay önce evlenmişti...Çatı katında iple asılı halde bulundu

MALATYA - Malatya'da 2 ay önce evlendiği öğrenilen 24 yaşındaki genç çatı katında iple asılı olarak ölü bulundu.

Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre kendisinden bir süredir haber alınamayan 24 yaşındaki Umut Y., aynı mahalledeki annesine ait 2 katlı evin çatı katında iple asılı olarak bulundu. Kuzeni tarafından bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin ortaya çıkarılması için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şahsın 2 ay önce evlendiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.