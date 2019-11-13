Son Dakika Haberleri: 2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa 2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı - Son Dakika

2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı

7 saat önce

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Eylül ayı içerisinde kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastasının arama çalışmaları tekrar başlatıldı.

2 ay önce kaybolan kadını arama çalışmaları yeniden başlatıldı, System.String[]

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Eylül ayı içerisinde kaybolan ve yapılan aramalara rağmen bulunamayan Alzheimer hastasının arama çalışmaları tekrar başlatıldı.


İhsangazi ilçesinde Eylül ayından bu yana haber alınamayan Alzheimer hastası Saliha Büyükkayaoğlu'nu bulmak için yaklaşık 150 kişilik bir ekiple Enbiya köyü bölgesinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliği, iz takip ekibi, Arama Kurtarma Ekibi (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), günün ilk ışıklarıyla bölgedeki arama faaliyetlerine başladı. Arama-kurtarma ve iz takip köpeklerinin de destek verdiği çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. - KASTAMONU

İhsangazi, Kastamonu, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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