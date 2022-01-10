2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Ekim 2021 tarihinde hakkında kayıp başvurusu bulunan Murat Çapar (41) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek titiz çalışma başlatıldı.

ARACI YOL ÜZERİNDE TERK EDİLDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Çalışma kapsamında Murat Çapar'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden jandarma ekipleri, Murat Çapar'ın araç kiraladığını ve aracın Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti.

İŞKENCE SONUCUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda genişletilen çalışma sonucunda, Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K. isimli 9 şüpheli şahıs tarafından planlayarak ve tasarlayarak dövülmek suretiyle yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİLER

Çapar'ın cansız bedeni, dün ormanlık alanda halı içerisinde bulunurken, operasyon sonucunda belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alınan ve Murat Çapar'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.