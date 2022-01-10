Üye Girişi
2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

10.01.2022 17:23

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 ay önce kayıp başvurusunda bulunulan kişinin cansız bedeni, ormanlık alanda halı içerisinde bulundu. 41 yaşındaki adamın uyuşturucu ticareti sebebiyle aralarında anlaşmazlık sonucu 9 şüpheli şahıs tarafından işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığının dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21 Ekim 2021 tarihinde hakkında kayıp başvurusu bulunan Murat Çapar (41) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkalı olması nedeniyle öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek titiz çalışma başlatıldı.

ARACI YOL ÜZERİNDE TERK EDİLDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Çalışma kapsamında Murat Çapar'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden jandarma ekipleri, Murat Çapar'ın araç kiraladığını ve aracın Reyhanlı yolu üzerinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu tespit etti.

2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

İŞKENCE SONUCUNDA ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda genişletilen çalışma sonucunda, Çapar'ın uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıkan ve çeşitli suçlardan sabıkalı A.B., G.K., S.A., S.B., M.A.Ç., E.Ö., G.Ö., A.B. ve Y.K. isimli 9 şüpheli şahıs tarafından planlayarak ve tasarlayarak dövülmek suretiyle yapılan işkence sonucunda öldürüldüğü ve cesedinin halıya sarılarak Defne ilçesi Dursunlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

GÖZALTINDA İTİRAF ETTİLER

Çapar'ın cansız bedeni, dün ormanlık alanda halı içerisinde bulunurken, operasyon sonucunda belirlenen adreslerinde yakalanarak gözaltına alınan ve Murat Çapar'ı öldürdüklerini itiraf eden şüpheliler adliyeye sevk edildi.

2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Hisarcık, Hatay, Hassa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi         
17:12
Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor         
17:10
İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak         
14:21
Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında TBMM Başkanı Şentop'tan çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır         
13:59
Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor Japon devi Panasonic, haftada 4 gün çalışma sistemine geçiyor         
12:49
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
17:23 2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı
17:12 Son Dakika: PKK'lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
17:11 Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
17:10 Metroda bıçaklı saldırı soruşturması! 'Görevi ihmal'den ayrı bir soruşturma yürütülüyor
16:36 Son Dakika: Galatasaray, İspanyol hoca Domenec Torrent'le anlaşma sağladı!
16:36 Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı! Yarın sabah başlıyor
16:22 Poker masasında değişen hayat! McDonald's çalışanıydı, şimdi dünyanın sayılı zenginlerinden!
16:14 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı
16:13 Son Dakika: Trabzonspor, Tymoteusz Puchacz transfer görüşmelerini KAP'a bildirdi
15:50 Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte o tarihler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 17:30:20. #1.13#
SON DAKİKA: 2 ay önce kaybolan şahsın işkence edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement