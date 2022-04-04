2 ayaklı kuzu dünyaya geldi - Son Dakika
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2 ayaklı kuzu dünyaya geldi

04.04.2022 13:04

Kilis'te ön ayakları olmayan 2 ayaklı kuzu doğdu.

Kilis'te ön ayakları olmayan 2 ayaklı kuzu doğdu.

Karataş Mahallesi'nde hayvancılık yapan Suriye uyruklu Raşid El Ceruh, dün sabah saatlerinde hayvanlarına bakmaya gittiğinde yeni bir kuzunun doğduğunu fark etti.

Ceruh, ön ayakları olmayan 2 ayaklı kuzu doğduğunu görünce şaşırdı.

Raşid El Ceruh, gazetecilere, iki ayaklı kuzunun annesini emmekte zorlandığını belirterek, "Ölmesin diye biberonla besliyorum. Yaklaşık 10 yıldan beri Kilis'te hayvancılıkla uğraşıyorum, ilk defa böyle bir şey gördüm. Allah'ın verdiği bir hikmettir. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

Ceruh, kuzuyu besleyeceğini ve satmayacağını kaydetti.

2 ayaklı kuzu dünyaya geldi
2 ayaklı kuzu dünyaya geldi
2 ayaklı kuzu dünyaya geldi

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Karataş, Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 ayaklı kuzu dünyaya geldi - Son Dakika


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