2 ayda 14 evi soymuşlar - Son Dakika

KONYA'da son iki ay içinde 14 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ramazan Batur (21) tutuklandı, Halil Y. (35) adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son iki ay içerisinde kent merkezinde bulunan 14 evde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin girdikleri evlerden, ev ve araba anahtarları, ziynet eşyaları, sürücü belgesi, tesbih, para, cep telefonu, televizyon, sigara ve dizüstü bilgisayar çaldıkları tespit edildi. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin 8 suç kaydı bulunan Ramazan Batur ve 10 suç kaydı bulunan Halil Y. olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis, her iki şüpheliyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden ele geçirilen 4 altın yüzük, 2 altın bileklik, 1 cep telefonu, birer adet otomobil ve ev anahtarları ise sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan Batur çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Halil Y. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.