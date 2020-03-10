2 ayda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 ayda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

2 ayda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

2 ayda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi Van'da polis ekiplerince 2 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 240 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

2 ayda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi

VAN - Van'da polis ekiplerince 2 ayda yapılan çalışmalar sonucunda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 240 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Ocak - 29 Şubat 2020 tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 170 operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Operasyonlarda toplam 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgili 240 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem yapılmış olup, 8 şahıs ise tutuklanmıştır" denildi.

2 ayda 142 bin 581 paket kaçak sigara ele geçirildi

Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
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