Son Dakika Haberleri: 2 ayda 30 bin yolcu online yükleme yaptı
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2 ayda 30 bin yolcu online yükleme yaptı

47 dakika önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsleri için kullanıma sunduğu Denizli kartlarına kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online yükleme yapılabilmesi vatandaşlara ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

2 ayda 30 bin yolcu online yükleme yaptı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin halk otobüsleri için kullanıma sunduğu Denizli kartlarına kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online yükleme yapılabilmesi vatandaşlara ulaşımda büyük kolaylık sağladı.


Denizli Büyükşehir Belediyesinin, yaklaşık 2 ay önce başlattığı "Denizli Kart"ların kredi kartı veya banka kartı kullanılarak online olarak dolum işlemi Denizlililer tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen toplu ulaşımda vatandaşların hayatını kolaylaştıran online dolum sistemi 29 Temmuz 2019 tarihinden bu yana sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu süre zarfında yaklaşık 30 bin Denizlili kent içi toplu ulaşımda kullanılan Denizli Kart'larının yüklemesini kredi kartı ya da banka kartını kullanarak kolay bir şekilde yaptı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Akıllı Şehir Uygulamaları ödülü aldıklarını hatırlatan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan "Hemşehrilerimizin daha rahat ve konforlu seyahati için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Bu kapsamda Akıllı Şehir uygulamalarımızı da en üst seviyede kullanıyoruz. Birçok vatandaşımız artık yükleme merkezine ihtiyaç duymadan istedikleri yerden Denizli Kart'larına online dolum yapabiliyor" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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