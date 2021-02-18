2 ayda 750 aileye kömür yardımı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 2 ayında 750 aileye kömür yardımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadı. Belediyenin çözüm merkezine yapılan yakacak müracaatlarıyla harekete geçen Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bir çalışma başlattı. Uzman personellerin gerçekleştirdiği sosyal inceleme neticesinde kömürler, ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine teslim edildi.

17 ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yılın ilk 2 ayında 750 aileye kömür yardımı gerçekleştirdi. Gelen talepleri inceleyen ve ihtiyaç durumlarını sahada tespit eden ekipler, gerçekten yakacak yardımına ihtiyacı olan ailelere kömürleri titizlikle götürüyor. Ekiplerin tespitleri neticesinde gıda ve diğer yardımlarda da büyükşehir belediyesi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. - SAMSUN