Son Dakika Haberleri: 2 aydır, boynundaki camla yaşayan kedi kurtarıldı
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2 aydır, boynundaki camla yaşayan kedi kurtarıldı

1 saat önce

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, sokak kedisinin yaklaşık 2 aydır boynunda taşıdığı cam kavanoz parçası, belediye ekipleri tarafından çıkartıldı.

2 aydır, boynundaki camla yaşayan kedi kurtarıldı, System.String[]

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde, sokak kedisinin yaklaşık 2 aydır boynunda taşıdığı cam kavanoz parçası, belediye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sokak kedisini, yaklaşık 2 ay önce boynuna sıkışan cam kavanoz parçası ile gören vatandaşlar yardım etmek istedi. Ancak korkuya kapılan kedi kaçtı. Bir grup hayvansever, kedi için seferber oldu. Bulunup, yakalanan kedi, Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne götürüldü. Kedinin boynundaki cam parça, müdahaleyle çıkarıldı. Bir süre gözetim altında tutulan kedi, doğal ortamına bırakıldı.

Çınarcık, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:31 Kaynak: DHA
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