Son Dakika Haberleri: 2 Aydır Kayıp Genç Baterist Ölü Bulundu

2 Aydır Kayıp Genç Baterist Ölü Bulundu

9 dakika önce

MERSİN'in Erdemli İlçesinde, ocak ayından bu yana kayıp olan baterist Alihan Umucu (23), boş evin odasında ölü bulundu.

2 Aydır Kayıp Genç Baterist Ölü Bulundu, System.String[]
MERSİN'in Erdemli İlçesinde, ocak ayından bu yana kayıp olan baterist Alihan Umucu (23), boş evin odasında ölü bulundu. Yakınları tarafından teşhis edilen genç bateristin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Erdemli'ye bağlı Alata Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki iki katlı boş evin çatısına afiş asmak isteyen gençler, üst kattan gelen kötü koku nedeniyle polise başvurdu. Olay yerine gelen polis,  kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibinin açtığı eve giren polis, çürümeye başlayan erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin üzerinde, geçen ocak ayından beri kayıp olan baterist Alihan Umucu'ya ait kimlik çıktı. Bunun üzerine Umucu'nun yakınları eve çağrıldı.

Yakınları tarafından da teşhis edilen gencin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:15 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

Cemal Kaşıkçı'nın Öldürüldükten Sonra Yakıldığı Tandırın Görüntüleri Ortaya Çıktı Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:24:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Aydır Kayıp Genç Baterist Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]