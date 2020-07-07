2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor - Son Dakika

2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor

ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2 aydır haber alınamıyor.

ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2 aydır haber alınamıyor. Orynbayeva'nın annesi Saltanat Orynbayeva, kayıp ilanları asarak kızını arıyor.

Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbeyeva pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Orybeyeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Fenerbahçeli Emre, Gençlerbirliği'ne attığı golle tarihe geçti
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Başvurunun ardından polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2 aya rağmen genç kız bulunamadı.

Sokak sokak gezerek, kızının fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanlarını asan Saltanat Orynbayeva, ondan gelecek güzel bir haber bekliyor. Kızına eve dönmesi yönünde çağrıda bulunan Saltanat Orynbayeva, "Kazakistan'da yaşarken babası kızıma çok bağırıyordu. Buraya taşındıktan sonra cep telefonu ile arayarak kızımla kavga etti. Kızım bu durumdan çok sıkıldı. Telefonunu bırakmak ve kendi hayatını yaşamak istediğini söyledi. Karantinada bir iki defa sıkıldığı için ağladı. Babasına kızdı, ancak ona bu durumu söylemedi. Ben arkadaşımla dışarı çıktım. Kızımı da çağırdım, gelmeyeceğini söyledi. Ben yokken evden çıkmış ve o günden beri haber alamıyoruz. Bir gün sonra cep telefonu da kapandı" dedi.

Kızına Rusça olarak da evine dönmesi için çağrıda bulunan Orynbayeva, "Çok korkuyorum, çok farklı düşünceler geliyor aklıma. İnsanlar 'şurada gördük, burada gördük' diye arıyor. Benim psikolojim bozuldu. Her sorun çözülüyor. Bu sorunları birlikte çözebiliriz. Seni çok özlüyor ve seviyoruz. Evine dön lütfen. Senin için dua ediyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan genç kızın evden ayrıldıktan sonraki anları bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sırtında çanta, başında şapka olan genç kızın binadan çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü görülüyor.


kızım dizisi, Kazakistan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:35 İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü 15:01 Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı 13:28 Fatih Altaylı'dan çarpıcı iddia: Yabancı sınırı getirilirse, üç büyükler bir süre sonra küme düşer 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:25 Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 09:43 Erzurumlu vatandaşın KDK'ya yaptığı başvuru, birçok kişinin ödediği faturaların iade edilmesini sağladı 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:43 Cenazeye gittikleri araç kaza yaptı, karı-koca hayatını kaybetti 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:23 İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Son Dakika: İstanbul ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
İstanbul'da bir araç markete girdi, korkunç anlar kameraya yansıdı
20:19
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Tartıştığı genç tarafından itildikten sonra yere düşen yaşlı adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:13
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
18:43
Gizemi çözülemeyen olay! Bu sudan içen kuşlar ölüyor
18:01
Bunalımda olduğu öne sürülen kişi, kendisini iple tavana asarak intihar etti
17:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 21:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]