2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor - Son Dakika

2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor

2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyorANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2 aydır haber alınamıyor.

2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor

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ANTALYA'da yaşayan Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan (21) 2 aydır haber alınamıyor. Orynbayeva'nın annesi Saltanat Orynbayeva, kayıp ilanları asarak kızını arıyor.

Kazakistan'dan kızı Araylım ve iki oğluyla bir süre önce Antalya'ya gelen Saltanat Orynbayeva, Konyaaltı ilçesine yerleşti. 9 Mayıs Cumartesi günü anne Orynbayeva eski eşiyle telefonda tartıştı. Tartışmayı duyan Araylım Orynbeyeva pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrıldı. Kızından bir gün boyunca haber alamayan anne, Orybeyeva'nın cep telefonunun da kapanması üzerine polis merkezine giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Başvurunun ardından polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Ancak aradan geçen 2 aya rağmen genç kız bulunamadı.

Sokak sokak gezerek, kızının fotoğrafının bulunduğu kayıp ilanlarını asan Saltanat Orynbayeva, ondan gelecek güzel bir haber bekliyor. Kızına eve dönmesi yönünde çağrıda bulunan Saltanat Orynbayeva, 'Kazakistan'da yaşarken babası kızıma çok bağırıyordu. Buraya taşındıktan sonra cep telefonu ile arayarak kızımla kavga etti. Kızım bu durumdan çok sıkıldı. Telefonunu bırakmak ve kendi hayatını yaşamak istediğini söyledi. Karantinada bir iki defa sıkıldığı için ağladı. Babasına kızdı, ancak ona bu durumu söylemedi. Ben arkadaşımla dışarı çıktım. Kızımı da çağırdım, gelmeyeceğini söyledi. Ben yokken evden çıkmış ve o günden beri haber alamıyoruz. Bir gün sonra cep telefonu da kapandı dedi.

Kızına Rusça olarak da evine dönmesi için çağrıda bulunan Orynbayeva, 'Çok korkuyorum, çok farklı düşünceler geliyor aklıma. İnsanlar 'şurada gördük, burada gördük' diye arıyor. Benim psikolojim bozuldu. Her sorun çözülüyor. Bu sorunları birlikte çözebiliriz. Seni çok özlüyor ve seviyoruz. Evine dön lütfen. Senin için dua ediyoruz diye konuştu.

Diğer yandan genç kızın evden ayrıldıktan sonraki anları bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sırtında çanta, başında şapka olan genç kızın binadan çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü görülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 aydır kayıp olan kızını ilanlarla arıyor - Son Dakika
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