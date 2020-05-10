2 ayın ardından salıncağa koştu - Son Dakika

Adıyaman'da yaklaşık 2 ay sonra sokağa çıkan 79 yaşındaki adam, salıncakta sallanarak dışarı çıkmanın tadını çıkarttı.



Korona virüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 11.00- 15.00 arasında sokağa çıkmalarına izin verildi. Adıyaman'da yaşayan 79 yaşındaki Osman Karataş da Mimar Sinan Parkı'na gelerek, salıncakta sallandı. Torunu yaşındaki çocukların da zaman zaman kendisini salladığı Karataş, dışarı çıkmanın tadını çıkarttı.



Havanın oldukça güzel olduğunu ve eğlendiğini söyleyen Osman Karataş, "Sallanıyoruz, eğleniyoruz. Bugün serbest. 45 gündür ben evdeyim. Başladığı günden bu yana evdeyim, hiç çıkmadım. Bugün izin çıktı. Allah razı olsun bugün bizlere izin verdiler. Allah bir daha bu günleri bize göstermesin. Şimdi parkta sallanıyoruz. Güneş hoştur, geziyoruz, sallanıyoruz, yaşımıza göre eğleniyoruz. Yaş 79 oldu" dedi.



Bazı 65 yaş üstü vatandaşlar ise kent merkezinde bulunan eski Adıyaman Halk Kütüphanesi binasının yıkımını izledi. - ADIYAMAN