2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2) - Son Dakika

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2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)
6 saat önce
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTIKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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