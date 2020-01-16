2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2) - Son Dakika

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.