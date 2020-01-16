2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2) - Son Dakika

2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2)

6 saat önce

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTIKocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

2 aylık Adra Liya taburcu edildikten sonra öldü (2), System.String[]

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklama ile Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Gülendam ve Sinan Yıldız çiftinin kızları 2 aylık Adra Liya Yıldız'ın ölümü üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.


İl Sağlık Müdürlüğü, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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