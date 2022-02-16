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2 AYLIK AMAR, EMZİRİRKEN UYUYAKALAN ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ - Son Dakika

2 AYLIK AMAR, EMZİRİRKEN UYUYAKALAN ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ

16.02.2022 10:08

ADANA'da 2 aylık bebeği Amar'ı emziren anne Ula Taha (21) uyuyakaldı.

ADANA'da 2 aylık bebeği Amar'ı emziren anne Ula Taha (21) uyuyakaldı. Gözlerini açan anne Ula Taha'nın, kucağında hareketsiz yattığını fark edince hastaneye götürdüğü minik Amar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Suriye'deki iç savaştan 2014 yılında kaçıp Adana'ya gelen Ula Taha (21) ile Muhammed Selami (24), dini nikahla Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde yaşamaya başladı. Çiftin, 2 ay önce Amar ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Anne Ula Taha, 13 Şubat gecesi bir türlü uyuyamayan bebeğini emzirmeye başladı. Bir süre sonra uyuyakalan Ula Taha, gece saatlerinde gözlerini açtığında bebeğinin kollarında hareketsiz yattığını gördü. Amar'ı uyandırmaya çalışan Ula Taha, bebeği gözlerini açmayınca diğer odada yatan Muhammed Selami'yi çağırdı.

'BURNUNDA KANAMA VARDI'

Bebeğinin nefes almadığını fark eden Muhammed Selami, Amar'ı otomobille Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yapılan kontrolde minik Amar'ın boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirlendi. Gece boyunca bebeğinin uyuyamadığını belirten Selami, 'Eşim bebeğimizi emziriyordu. Sonra uyuyakalmış. Çocuğumu gördüğümde burnunda kanama vardı ve nefes almıyordu. Hastaneye götürüp, sağlık ekiplerinden yardım istedik ancak kurtarılamadı' diye konuştu.

Acılı aile, hastane morgundan aldıkları 2 aylık bebeklerinin cenazesini Yeşiloba Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnetti.

2 AYLIK AMAR, EMZİRİRKEN UYUYAKALAN ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ
2 AYLIK AMAR, EMZİRİRKEN UYUYAKALAN ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ
2 AYLIK AMAR, EMZİRİRKEN UYUYAKALAN ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ

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Seyhan, Suriye, Adana, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 AYLIK AMAR, EMZİRİRKEN UYUYAKALAN ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 AYLIK AMAR, EMZİRİRKEN UYUYAKALAN ANNESİNİN KOLLARINDA CAN VERDİ - Son Dakika
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