2 aylık bebeği bulunan kadın, eşinin silahıyla kendisini başından vurdu - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde sabaha karşı meydana gelen olay, herkesi yasa boğdu. Eşiyle tartıştığı iddia edilen kadın, daha sonra odaya giderek eşinin silahıyla kendisini vurdu. Önce yakındaki polikliniğe ardından da hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamayan Ela Sonyüksek'in 2 aylık bebeği olduğu ortaya çıktı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULDULAR

Murtuna Mahallesi'nde sabaha karşı yaşanan olayda, çiftçilik ile geçimini sağlayan Celal S. (23), bilinmeyen bir nedenle eşi Ela Sonyüksek ile akşam saatlerinde kısa süreli bir tartışma yaşadı. Sonyüksek ailesinin fertleri sabaha karşı silah sesi duydu. Sesin geldiği odaya yönelen aile, içeride 2 aylık oğlu bulunan Ela Sonyüksek'i kanlar içerisinde buldu.

EŞİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Yaralı kadın eşi tarafından hemen Aksu Semt Polikliniğine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın kurtarılamadı. Cenaze kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI HABERLE YIKILDI

Yapılan incelemede kadının yanında eşine ait bulundurma ruhsatlı tabanca bulundu. İhbar sonrası eve gelen jandarma ekipleri, kadının eşini gözaltına aldı. Cenazeyi almak için morgun önüne gelen aile yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Genç kadının 1 yıl önce evlendiği ve dışarıdan hemşirelik okuduğu öğrenildi.