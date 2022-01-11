1 ÇOCUK ANNESİ HAYRİYE, YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Antalya'da iki aylık çocuk annesi Hayriye Aşğın (24), yatağında ölü bulundu. Epilepsi hastası olduğu belirtilen kadının ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eşi Kadir Aşğın ile birlikte 5 gün önce Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gelen Hayriye Aşğın, geç saatlerde uykuya daldı. Eşinin uyanmaması üzerine yanına giden Kadir Aşğın, hareketsiz yattığını fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık çalışanları, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Epilepsi hastası olduğu belirtilen Hayriye Aşğın'ın cenazesi, işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 2 aylık çocuk annesi Aşğın'ın ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
Kaynak: DHA
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