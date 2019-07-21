2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar
1 saat önce
ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 07:17 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazında Kap Camisi'ne gelen cemaat avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi. Polis
, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.
Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'dan "ikinci maaş" açıklaması Psikiyatrın epilepsi nöbeti geçiren hemşire eşi, hayatını kaybetti Bebeklerini son kez sevip camiye bıraktılar Kafede otururken kaçırılan 4 Türk için operasyon başlatıldı