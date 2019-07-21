Son Dakika Haberleri: 2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar
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2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar

6 dakika önce

ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu.

2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar, System.String[]
ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazında Kap Camisi'ne gelen cemaat avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.  Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi. Polis, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:08 Kaynak: DHA
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