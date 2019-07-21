2 aylık bebeği sevip, cami avlusuna bıraktılar
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ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:08 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği vatandaşlar buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece geç saatlerde Kapcami Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah namazında Kap Camisi'ne gelen cemaat avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi. Polis, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.
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