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2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi - Son Dakika

2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi

30.11.2021 17:42
2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi

Gaziantep'te 2 aylık bebeğin babası tarafından feci şekilde darp edildiği ev görüntülenirken, olayın şokunu yaşayan şahsın komşuları ile arkadaşları cani babanın en ağır cezayı almasını istedi.

Gaziantep'te 2 aylık bebeğin babası tarafından feci şekilde darp edildiği ev görüntülenirken, olayın şokunu yaşayan şahsın komşuları ile arkadaşları cani babanın en ağır cezayı almasını istedi. Hastanede tedavi gören bebeğin durumu ile ilgili açıklamada bulunan Doktor İsmail Demir ise bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Göç isimli şahıs, 28 Kasım 2021 Pazar akşamı 2 aylık bebeği Cihan Göç'ü öldüresiye darp etti. Olay anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ülke genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, bebeğini darp eden cani baba Yunus Göç tutuklandı.

Olayın yaşandığı ev görüntülendi, komşuları ve arkadaşları cani babanın en ağır cezayı almasını istedi

Tüm Türkiye'de infiale neden olan görüntülerin ardından olayın yaşandığı ev görüntülendi. Olayın yaşandığı evin bulunduğu sokakta sessizlik hakim olurken cani Baba Yunus Göç'ün ailesi ile yakalanan evi terk ettiği öğrenildi. Olaya tepki gösteren şahsın komşuları ile iş arkadaşları ise görüntüleri izledikten sonra şok geçirdiklerini söyleyerek cani babaya en ağır cezanın verilmesini istedi.

"Videoyu gördükten sonra tüylerim diken diken oldu, şok oldum"

Cani babanın arkadaşı olan Umut Çavdaroğlu, videoyu gördükten sonra şoke olduğunu söyleyerek, "Komşumuz oluyor. Olayı duyduktan sonra videoyu izledik ve şok olduk. Biz böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Dün akşam saatlerinde elektrikler gittikten sonra burada bir dövüş tartışma gibi bir olay yaşandı. Ne olduğunu anlamadık. Sabah saatlerinde videoyu sosyal medyada gördük. Videoyu gördükten sonra şok olduk. İşten eve evden işe giden birisiydi başkada bir şeyini bilmiyorduk. Bu olayı gördükten sonra şok olduk. Tüylerim diken diken oldu, kahvaltı bile yapamadım" ifadelerini kullandı.

"Bunu yapan baba olamaz"

Cani babanın komşusu olan ve videoyu gördükten sonra sinirden çok kötü olduğunu belirten Burhan Uçar, cani babanın yaptığına isyan ederek, "Videoyu ilk gördüğümde uykuluydum. Fabrikada çalıştığım için eve geliyordum, o sırada izledim. Videoyu gördükten sonra şok oldum, adeta kalbim durdu. Nefesim kesildi, yanımdaki insanlar yardım etti. Bana yardım eden insanlar da videoyu gördükten sonra 'bunu yapanın evini göster, bu nasıl bir şey, bunu yapan bir baba olamaz' dediler. O videoyu gördükten sonra sosyal medyaya, ajanslara, gazetelere yolladım" dedi.

"Geldiğine göre durumu daha iyi ama hayati tehlike devam ediyor"

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden 2 aylık Cihan bebeğin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Babası tarafından feci şekilde darp edilen bebeğin, kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiğini vurgulayan Dr. İsmail Demir, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı. Bebeğin son durumu ile ilgili açıklama yapan Dr. Demir, "Bebeğimiz Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kafa travması şikayetiyle yakınları tarafından götürülüyor. Orada yapılan tetkiklerin ardından kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit ediliyor. Yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle hastanemize sevk ediliyor. Gece saat 01.00 civarlarında hastanemize başvurduktan sonra biz de gerekli müdahaleleri yaptık. Tekrardan beyin filmimizi çektik. Beyin kanamasından dolayı genel durumu iyi değildi. Hareketlerinde yavaşlama vardı. Tomografisinde kanamasında bir artış olmadığı için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Medikal olarak ilaç tedavisi ile devam ediyoruz. Şuanda yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Beyin kanaması geçirdiği için hayati tehlikesi devam ediyor ama geldiğine ana göre durumu iyiye gidiyor. Kötüye bir gidişatımız yok. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gerekli müdahaleler en iyi şekilde hastanemizde yapılıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi
2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi
2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi
2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi

Beyin kanaması, İsmail Demir, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 aylık bebeğin darp edildiği ev görüntülendi - Son Dakika


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