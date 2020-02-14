2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı - Son Dakika

2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı

6 saat önce

KIRIKKALE'de, 2 aylık bebeğin şüpheli ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan annesi Ayşe S., mahkemece tutuklandı.

2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı, System.String[]

KIRIKKALE'de, 2 aylık bebeğin şüpheli ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan annesi Ayşe S., mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Kırıkkale'de meydana geldi. Ayşe S.'nin 2 aylık kızı, evde ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunduğu öğrenilen Ayşe S. hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince 'Alt soya karşı kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ayşe S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kırıkkale, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

21 yaşındaki genç, çok çalıştığı için arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü
Kız çocuğunu mirastan mahrum bırakma girişimi mahkemeden döndü Kadir, ağabeyinden üniversiteye hazırlık kitaplarını istemiş Hayırsever iş insanı Necat Nasıroğlu, 2. Geleneksel Doğum Günü Programında anıldı

Son Dakika Haberleri
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 01:17:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 aylık bebeğin ölümüyle ilgili annesi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]