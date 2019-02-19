Son Dakika Haberleri: 2 Aylık Bebeğin Yanarak Can Verdiği Eve Girişler Kapatıldı

2 Aylık Bebeğin Yanarak Can Verdiği Eve Girişler Kapatıldı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta dün gece iki aylık bebeğin hayatını kaybettiği yangından sonra inceleme yapılması için ev, aile bireylerinin girişine kapatıldı.

2 Aylık Bebeğin Yanarak Can Verdiği Eve Girişler Kapatıldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta dün gece iki aylık bebeğin hayatını kaybettiği yangından sonra inceleme yapılması için ev, aile bireylerinin girişine kapatıldı.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan iki katlı evde elektrik ısıtıcısından çıktığı tahmin edilen yangın odanın tamamını sardı. Evde aile bireylerinden Cemal Assef, Halit Assef, Iman Assef ile iki aylık bebek Cemal Assef'in yaşadığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen anne Iman Assef ile bebeğin amcası Halit Assef, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Komşuları tarafından evde tek başına kaldığı söylenen iki aylık Cemal bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İnceleme yapılacağından ev, aile bireylerinin girişine kapatıldı. Evde yangından kalma iz ve sessizlik hakim oldu.

Komşu Nihat Çöplü, "Biz önde kendi imkanlarımızla çıkartmaya çalıştık evdekileri. Yangının elektrik ısıtıcısından çıktığı söyleniyor. Şu anda evde kimse yok" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı ise devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elektrik Kontağından Çıkan Yangında 2 Aylık Bebek Yanarak Can Verdi Kahramanmaraş Suriyeli 2 Aylık Cemal Yanarak Can Verdi

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 Aylık Bebeğin Yanarak Can Verdiği Eve Girişler Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]