2 aylık evli olduğu Enes Yıldız'ın cenazesi bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede aynı kazada yaralanan eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşı Yalçın Tunç ayakta durmakta zorlandı. Ayrıca cenazeye Hakkari 'de görev yapan askeri personel ağabeyi de katıldı.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 aylık eşe en acı görev - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.