2 aylık eşe en acı görev - Son Dakika
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2 aylık eşe en acı görev

24.10.2022 16:46
2 aylık eşe en acı görev

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 aylık evli genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 aylık evli genç, son yolculuğuna uğurlandı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi çevre yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Enes Yıldız'ın (21) kullandığı 55 AHF 658 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüjdeki çam ağacına çarptı. Kazada Enes Yıldız hayatını kaybetti, eşi Gülendam Korkmaz Yıldız (21) ve arkadaşları Yalçın Tunç (21) hafif yaralandı.

2 aylık evli olduğu Enes Yıldız'ın cenazesi bugün Derebahçe Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede aynı kazada yaralanan eşi Gülendam Korkmaz Yıldız ve arkadaşı Yalçın Tunç ayakta durmakta zorlandı. Ayrıca cenazeye Hakkari'de görev yapan askeri personel ağabeyi de katıldı.

Enes Yıldız'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 aylık eşe en acı görev - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 aylık eşe en acı görev - Son Dakika
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