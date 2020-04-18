2 aylık ev kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 aylık ev kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu - Son Dakika

2 aylık ev kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu

6 saat önce

2 aylık ev kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu "Ben ismimi ve yüzümü saklıyorum utancımdan ama onlar utanmadı" Tek başına yaşadığı evine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı Genç adam polise giderek şikayetçi oldu Kendisine herhangi bir ihtar gelmeden evine...

2 aylık ev kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu

"Ben ismimi ve yüzümü saklıyorum utancımdan ama onlar utanmadı"

Tek başına yaşadığı evine geldiğinde hayatının şokunu yaşadı

Genç adam polise giderek şikayetçi oldu

Kendisine herhangi bir ihtar gelmeden evine izinsiz girildiğini savunan adam, bu duruma düştüğü için utandığını ve yardım istediğini söyledi

Utandığı için ismini ve yüzünü gizlemek isteyen M. K.: "Ben utanıyorum ama beni bu şekilde mağdur etmekten utanmadılar"

"Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki M. K., çalıştığı işyerlerinden düzenli maaş alamayıp 2 aylık ev kirasını ödeyemediği için emlakçı tarafından şahsi eşyalarıyla birlikte kapı önüne konulduğunu ileri sürdü. Bu duruma düştüğü için utandığını ve bu yüzden de yüzünü göstermek istemediğini belirten M. K, " Ben düştüğüm durumdan tanıyorum ama O, beni bu şekilde mağdur etmekten ve benim evime izinsiz çilingirle girmekten utanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı oluyor. Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem." dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşayan M. K. (30), geçtiğimiz yıl ağustos ayında kira bedeli 1000 TL olmak üzere emlakçıdan eşyalı ev kiraladı. Turizm sektöründe güvenlik görevlisi olan M. K. sezonun bitmesiyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Ardından çeşitli fastfood işletmelerinde çalışmaya başlayan M. K., korona virüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte son çalıştığı işyerinden maaşını parça parça almaya başladı. M. K., 2 aylık ev kirasını ödeyemeyince iddiaya göre emlakçı tarafından uyarıldı, geçtiğimiz ayın başında ise kendisi dışarıdayken evine girilip şahsi eşyaları evin dışına çıkartıldı. Kapı anahtar göbeği değiştirilen M. K. evine giremeyince soluğu karakolda alıp emlakçı hakkında şikayetçi oldu.

Yaklaşık 1 aydır bir arkadaşının yardımıyla pansiyonda yaşamaya başlayan genç adam, şu sıralar iş bulamadığı için sokakta kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Yaşayan bilir"

Başından geçenleri İhlas Haber Ajansı'na anlatan M. K., 2 aylık kira ödeyemediği için emlakçının kendisini sürekli tehdit ettiğini ve evine kendisinden habersiz girilerek eşyaların kapının önüne konulduğunu iddia etti. M.K, "2 aylık kirayı veremediğim için, sürekli rahatsız edildim. Bunu ödeyeceğimi ama şu anda durumumun olmadığını, ödeme alamadığımı izah ettiğim halde tehdit edildim. Bir gün eve geldiğimde kapımın çilingirle açılmış olduğunu ve eşyalarımın dışarı atılmış olduğunu gördüm. Şu anda kilit değişmiş durumda ve dışarıda kalıyorum. Evimden çıkalı 1 ayı geçti. Geçici olarak bir ağabeyimin sayesinde pansiyonda kalıyorum. Böyle günlerde insanların mağdur edilmesi gerçekten çok üzücü bir şey. Yaşayan bilir. Kimsenin başına gelmesini istemem." dedi.

"Birçok eşyam kayıp"

Sözleşmesinin bitimine 4 ay kaldığını ancak kira konusunda kendisine hiçbir şekilde ihtar gelmediğini savunan M. K., "Gelmediği halde benim namahremime izinsiz girildi. İçerdeki birçok eşyam kayıp. Karakola şikayette bulundum. Ben şikayette bulununca o da beni panoma zarar verdi diye şikayette bulunmuş. Elektriğim ve suyumu kesince tekrar açmıştım. O ay borcum yoktu. Sırf beni huzursuz ve mağdur etmek için elektrik ve suyumu kesiyordu." diye konuştu.

"Ben utandım ama o utanmadı"

Olayın bu noktaya gelmesinin üzücü olduğunu ifade eden M. K., bu duruma düşmekten dolayı utandığını ve kamera karşısında yüzünün gözükmesini istemediğini dile getirdi. M. K., emlakçıdan şikayetçi olduğunu da belirterek, "Ben utanıyorum ama o beni bu şekilde mağdur etmekten ve benim evime izinsiz çilingirle girmekten utanmadı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı oluyor. Kalacak yerim olmadığı için kiramı bile ödeyemezken, 3 bin 150 TL ceza ödeyemem. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

2 aylık ev kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu

Antalya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 01:03 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı Bedensel engelli vatandaş belediyeden gitar teli istedi, ilk parçasını eşi için çaldı Koronavirüs tedbirleri hava kalitesini artırınca Uludağ, İstanbul'dan cam gibi görünmeye başladı 2 aylık ev kirasını alamayan emlakçı, kiracısının eşyalarını kapı önüne koydu Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın damadı Prof. Dr. Mustafa Er, hayatını kaybetti Gümüşhane'de Pamukkale travertenlerini anımsatan görüntü! Sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı         
18:53
Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandığını duyurdu Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan koronavirüse yakalandığını duyurdu         
18:52
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı         
18:46
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti         
18:13
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak         
18:03
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi         
17:05
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi         
17:02
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı         
17:02
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular         
16:58
Sağlık çalışanları için Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi         
16:54
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor         
16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı         
16:51
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü         
16:50
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı         
16:44
Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık Bakan Albayrak: Esnaf ve sanayicimize toplamda 70 milyar liralık finansman sağladık         
16:22
Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti Güzel spor spikeri Diletta Leotta, sandalyede yaptığı egzersizle mest etti         
16:21
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi         
16:18
Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada Otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçtiği gencin son anları kamerada         
16:09
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek         
16:00
Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı Karantinada olan Yasmin Erbil, Instagram'dan göbek dansı yaptığı anları paylaştı         
15:59
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk         
15:49
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti         
15:47
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı         
15:46
Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı Korona virüsü yenen ünlü sunucu Burak Akkul son durumunu paylaştı         
15:31
THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak THY, Almanya'daki Türk vatandaşları için 7 şehirden özel seferler yapacak         
15:22
Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı Dünya güzeli Azra Akın'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
15:13
Erdoğan, Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi         
15:08
Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti Akrabaların arazi anlaşmazlığı kavgası kanlı bitti         
15:07
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü         
15:05
ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak ABD koronavirüsle mücadele kapsamında Pakistan'a 8,4 milyon dolar yardım yapacak         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 19:17:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 aylık ev kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte kapının önüne konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]