2 aylık hamile eşi Rabia'yı öldürüp kaçtı (2)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Isparta'da, eşi Ayhan Yılmaz tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 aylık hamile Rabia Yılmaz'ın cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Rabia Yılmaz için ikindi vakti asri mezarlık camiinde cenaze töreni yapıldı. Cenazeye Rabia Yılmaz'ın ilk eşinden olan 8 yaşındaki oğlu, erkek kardeşi Taner Yıldız ve yakınları ile Isparta Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Ahmet Tural, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Basri Sönmez, meslek odaları başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Rabia Yılmaz'ın cenazesi Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

Isparta Şehir Hastanesi'nde karşılama görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Rabia Yılmaz'ın kısa süre önce hayatını Ayhan Yılmaz ile birleştirdiği öğrenildi. Rabia Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan oğluyla beraber Ayhan Yılmaz'ın yanına taşındığı, bir süre sonra çift arasında geçimsizlik başladığı belirtildi. Bunun ardından Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geri döndüğü kaydedildi.Eşini eve geri döndürmeye çalışan Ayhan Yılmaz'ın ise dün gece Rabia Yılmaz'ın annesinin evine geldiği ve burada çıkan tartışmanın ardından eşine tabancayla ateş açtığı, mermilerden biri boyun, diğeri ise göğüs bölgesine isabet eden Rabia Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.FİRARİ SANIK ARANIYOR

Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Ayhan Yılmaz'ın yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,