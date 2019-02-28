Son Dakika Haberleri: 2 Aylık Hamile Genç Kadın, Kalp Krizinden Öldü

2 Aylık Hamile Genç Kadın, Kalp Krizinden Öldü

23 dakika önce

ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde 2 aylık hamile Reyhan Demirel (19) kontrol için gittiği Aile Sağlığı Merkezinde kalp krizi geçirdi.

2 Aylık Hamile Genç Kadın, Kalp Krizinden Öldü, System.String[]
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde 2 aylık hamile Reyhan Demirel (19) kontrol için gittiği Aile Sağlığı Merkezinde kalp krizi geçirdi. Kalp masajıyla duran kalbi yeniden çalıştırılan Demirel, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İmamoğlu'nun  Fatih Mahallesi'nde oturan ve 3 ay önce evlendiği öğrenilen 2 aylık hamile Reyhan Demirel, iddiaya göre, rutin sağlık kontrolü için amcası ve bir yakını ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Aile Sağlığı Merkezine geldi. Muayene odası önünde sıra beklerken bir anda yere yığılan hamile kadına, merkezde bulunan doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Demirel'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan kalp masajıyla duran kalbi yeniden çalıştırılan Reyhan Demirel, ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Demirel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Reyhan Demirel'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Genç kadının cenazesinin yarın memleketi Şanlıurfa'da toprağa verileceği öğrenildi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:14 Kaynak: DHA

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