2 aylık Kerem bebek yaşama tutunmaya çalışıyor

BATMAN - Batman'da Erdal ve Leyla Korkmaz çiftinin 2 ay önce dünyaya gelen çocukları, kafasında su toplanmış halde, beli açık, idrar kesesi dışarıda ve damar yolları tıkalı şekilde doğdu. Korkmaz çifti, hayati tehlikesi bulunan Kerem ismini verdikleri bebeklerinin sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyor.

Erdal ve Leyla Korkmaz çiftinin yaklaşık 2 ay önce Kerem ismini verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Dünyaya gelen çocuklarının kafasında su toplandığı, beli açık, idrar kesesi dışarıda ve damar yolları tıkalı şekilde dünyaya geldiğini öğrenen çiftin dünyaları başlarına yıkıldı. Devlet hastanesinde tedavi edilirken özel hastaneye sevk edilen Kerem bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirten aile, maddi imkansızlık içinde bulunduklarını ve yetkililerin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Yaşadıkları durum ile ilgili konuşan baba Erdal Korkmaz, Kerem ismini verdikleri çocuklarının yaklaşık 2 ay önce dünyaya geldiğini söyledi. Korkmaz "Devlet hastanesinden özel hastaneye sevk edildi. Maddi durumumuz olmadığı için burada tam tedavisini yaptıramıyoruz. Bu çocuğun beli açık, kafasında da su birikintisi fazlaydı. Buna müdahale ettiler de idrar kesesi dışarıda normal yolların hepsi kapalı. Bunun acilen tedavisi olması lazım. Bu durumdan enfeksiyon kapıyor. Bizim Sağlık Bakanlığımızdan ricamız, bunu tedavi edecek bir üniversite bulmalarını rica ediyoruz. Çocuğumuz 3 kilo 700 gram dünyaya geldi, git gide küçülüyor çocuk 2 kilogram bile kalmamış şu an. Nefes darlığı çekiyor, enfeksiyon kapmış, menenjit olmuş burada. Çocuğuma yardım edilmesini istiyorum" dedi.



"Çocuğum iki aydır gözlerimin önünde eriyip gidiyor"

Daha sonra konuşan anne Leyla Korkmaz, çocuğunun iki aydır gözlerinin önünde eridiğini söyledi. Anne Korkmaz, "Daha görmedim, dokunamadım çocuğuma Her gün eriyor, 3 kilo doğan çocuk şu anda 1 kilogram kalmış. Sağlık Bakanlığından yardım istiyoruz. Durumumuz hiçbir şeye yetmiyor. Derdimize bir çare olmalarını istiyoruz. Elimizden de hiçbir şey de gelmiyor. Ben de çocuğumu emzirmek isterdim, kollarıma almak isterdim ama çocuğuma dokunamıyorum. İki aydır ne dokunabildim ne emzirebildim ne de bir şey yapabildim. Gücümüz yetseydi zaten yapardık. Alır kucağımıza götürdük. Burada tedavisini yapardık gücümüz yetmiyor gerçekten, lütfen bize yardım edin" diye konuştu.