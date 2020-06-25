2 aylık kuzusu 'Karaoğlan', peşinden ayrılmıyor - Son Dakika

2 aylık kuzusu 'Karaoğlan', peşinden ayrılmıyor

TUNCELİ'de yaşayan Taylan Kandil'in (45), 2 aylık kuzusu, peşinden hiç ayrılmıyor.

TUNCELİ'de yaşayan Taylan Kandil'in (45), 2 aylık  kuzusu, peşinden hiç ayrılmıyor.  'Karaoğlan' adını verdiği kuzusunun kendisini adım adım takip ettiğini belirten  Kandil, "Kuzu evden çıkmak istemedi. Bize çok alıştı. Özelikle ben beslediğim için peşimden hiç ayrılmıyor" dedi.

Pertek ilçesinde küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan evli ve 1 çocuk babası Taylan Kandil'in 2 ay önce bir kuzusu dünyaya geldi. Kandil, anne koyunun sütü yetmeyince kuzuyu eve getirip biberonla beslemeye başladı. 'Karaoğlan' adını verdiği erkek kuzu, Kandil nereye gitse peşinden gidiyor. Kandil ise market alışverişine giderken bile Karaoğlan'ı yanında götürüyor.

Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
'ADIM ADIM TAKİP EDİYOR'

Kuzuyu hala evlerinde beslemeye devam ettiklerini belirten Kandil, "Kuzu ilk doğduğunda annesinin sütü eksikti. Biz de alıp evde biberon ile beslemeye başladık. Sonra, kuzu evden çıkmak istemedi. Bize çok alıştı. Özellikle ben beslediğim için peşimden hiç ayrılmıyor. Çarşıya çıktığımda alışveriş yaptığımda bile arkamdan geliyor. Markete gittiğimde, bir şeyler seçmek için marketi dolaşırken bile beni adım adım takip ediyor."


Kandil Dağı, Karaoğlan, Pertek, Kuzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 aylık kuzusu 'Karaoğlan', peşinden ayrılmıyor - Son Dakika

Son Dakika

22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 21:14 Marmaris'te tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:04 Yüzlerce uyarı kar etmiyor! Gaziantep'te 'Geçmiş olsun' ziyareti yapan 49 kişi karantinada 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 12:26 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak 11:09 Son dakika: 65 yaş ve üzerindekiler, izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek 09:38 Fransız basınından Türkiye'yle restleşen Macron'u kızdıracak övgü: Erdoğan, dürüst oyun oynayan tek kişi
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
22:39
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
22:27
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
22:13
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 23:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 aylık kuzusu 'Karaoğlan', peşinden ayrılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]