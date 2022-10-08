Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu'nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi. Olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyleyen Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu. İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bıçaklanarak öldürülen 2 aylık Mustafa bebeğin katili annesi çıktı! Sorguda her şeyi anlattı - Son Dakika

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