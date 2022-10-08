Bıçaklanarak öldürülen 2 aylık Mustafa bebeğin katili annesi çıktı! Sorguda her şeyi anlattı - Son Dakika
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Bıçaklanarak öldürülen 2 aylık Mustafa bebeğin katili annesi çıktı! Sorguda her şeyi anlattı

08.10.2022 14:52

Gaziantep'te bıçaklanmış halde ölü bulunan 2 aylık Mustafa bebeğin annesi Nazlı Şekeroğlu, sorguda oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Katil anne, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü ifade ederek cinayeti işlediğini söyledi.

Dün öğle saatlerinde Yeşilevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda; psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenilen Nazlı Şekeroğlu'ndan haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, Şekeroğlu'na ulaşmayınca çağırdıkları çilingire kapıyı açtırıp, eve girdi.

Evde kanlar içinde bulunan 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş

BEBEĞİNİN YANINDA KOLLARI YARALI HALDE BULUNDU

Ekipler, 2 aylık Mustafa bebeğin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Şekeroğlu ise bebeğinin yanında bıçakla kollarından yaralanmış olarak baygın bulundu. İlk müdahale sonrası Şekeroğlu, ambulansla Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde kanlar içinde bulunan 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş

"ÇOCUĞUMU BAŞKASININ ÖLDÜRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nazlı Şekeroğlu, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda bebeğini öldürdüğünü itiraf eden Şekeroğlu'nun, çocukluğundan bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı belirlendi. Olay anını hatırlamadığını belirterek, çocuğunu bir başkasının öldüreceğini düşündüğünü söyleyen Şekeroğlu, emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Evde kanlar içinde bulunan 2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş
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Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bıçaklanarak öldürülen 2 aylık Mustafa bebeğin katili annesi çıktı! Sorguda her şeyi anlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bıçaklanarak öldürülen 2 aylık Mustafa bebeğin katili annesi çıktı! Sorguda her şeyi anlattı - Son Dakika
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