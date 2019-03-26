2 Aylık Ömrüm Kaldı" Diyen Katil Kocaya Müebbet

"2 aylık ömrüm kaldı" diyen katil kocaya müebbet Karısını öldürüp "2 aylık ömrüm var beni tahliye edin" diyen katil kocaya müebbet hapis cezasıBURSA - Bursa'da eski eşini 23 yerinden bıçaklayıp çantasını alarak kaçan katil koca hakkında karar verildi.

"2 aylık ömrüm kaldı" diyen katil kocaya müebbet

Karısını öldürüp "2 aylık ömrüm var beni tahliye edin" diyen katil kocaya müebbet hapis cezası



BURSA - Bursa'da eski eşini 23 yerinden bıçaklayıp çantasını alarak kaçan katil koca hakkında karar verildi. Önceki duruşmada "2 aylık ömrüm kaldı beni tahliye edin" diyen katil koca müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl Ekim ayında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gündoğdu, iş yerine gitmek için evinden çıkan eski eşi Özlem Meşeli'yi takip etti. Bir süre sonra da karşısına çıktı. İkili tartışmaya başladı. Bu sırada Gündoğdu, belinde taşıdığı bıçağı çıkarıp, Meşeli'yi 23 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Meşeli, yaşamını yitirdi. Gündoğdu, eski eşinin çantasını da alıp, kaçtı.

Kaçma anı, güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan Hasan Gündoğdu, yakalanarak, tutuklandı.

Hakkında 'kasten öldürmek' ve 'yağma' suçlarından Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Hasan Gündoğdu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık Hasan Gündoğdu, çiftin oğlu Ziya Gündoğdu, ölen Özlem Meşeli'nin kardeşi Cevdet Meşeli ile tarafların avukatları hazır bulundu. Son görülen duruşmada Gündoğdu hakkında karar verildi.

Önceki celse 2 aylık ömrü kaldığını ve tahliyesini istediğini belirten katil zanlısı koca son görülen celsede müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil koca aynı zamanda karısının çantasını alıp kaçtığı için de hırsızlık suçundan 6 yıl ceza alırken son savunmasında önceki beyanlarını tekrar etti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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