Son Dakika Haberleri: 2 Aylık Suriyeli Bebek Hayatını Kaybetti

2 Aylık Suriyeli Bebek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Niğde'de 2 aylık Suriyeli bebek bilinmeyen bir nedenle beşiğinde ölü bulundu.

2 Aylık Suriyeli Bebek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Niğde'de 2 aylık Suriyeli bebek bilinmeyen bir nedenle beşiğinde ölü bulundu.

Bor İlçesi Bereke Köyü'nde yaşayan Suriyeli aile bebeklerinin nefes almadığını görünce hastaneye götürdü. Hastanede İzzet El Bekkar isimli bebeğin öldüğü belirlendi. Bebeğin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:43 Kaynak: İHA

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