Son Dakika Haberleri: 2 Aylık Yavru Köpeğin Kulaklarını Kesip Sokağa Attılar

2 Aylık Yavru Köpeğin Kulaklarını Kesip Sokağa Attılar

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kulakları kesilerek sokağa atılan 2 aylık yavru köpek koruma altına alındı.

2 Aylık Yavru Köpeğin Kulaklarını Kesip Sokağa Attılar, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kulakları kesilerek sokağa atılan 2 aylık yavru köpek koruma altına alındı.

Bitez mahallesinde kulakları kesilmiş halde sokağa atılan 2 aylık yavru köpek tedavi altına alındı. Bir hayvansever tarafından sokak ortasında bulunduğu öğrenilen yavru köpek Bodrum Hayvan barınağına götürüldü. Veterinerler tarafından tedavisi yapılan yavru köpeğin kesici aletle kulaklarının kesildiği tespit edildi. Barınakta koruma altına alınan 2 aylık yavru köpeğin tedavisinin ardından sahiplendirileceği öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu "Yavru köpeğimizi çok korkmuş bir halde Bitez de sokakta bulmuşlar. Hayvan barınağında ki yetkililer tarafından alınan köpeğimiz barınağa götürüldü. Burada veterinerler tarafından tedavisi yapılan yavrunun kulaklarının kesici bir aletle kesildiğini öğrendik. Kulakları birinin kestiği belli yamuk yumuk Veteriner kesiği değil. Yavrumuz şuan iyi barınakta güvenilir ellerde" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:25 Kaynak: İHA

Bitez, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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