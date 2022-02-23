2 aylık yavrusu çalınan anne köpek dünyaya küstü - Son Dakika

Düzce'de alışveriş için gittikleri büfeden işyeri sahibinin 2 aylık 'Paşa' isimli fino cinsi köpeği çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahibi, yavrunun çalındıktan sonra anne köpeğin hayata küstüğünü söyledi.

Olay, 20 Şubat Pazar Günü gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Bülent Arslan'ın işlettiği büfenin önüne minibüs ile iki şahıs geldi. Şahıslardan biri büfeye girerek alışveriş yaparken, diğeri ise dışarıda beklemeye başladı. Alışverişi biten şahıslardan biri anne ve yavru köpeği yanına çağırdı, diğer kişiye de köpekleri gösterdi. Bunun üzerine şahıslar, 'Paşa' isimli fino cinsi yavru köpeği yanlarına alarak minibüse bindi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bülent Arslan ve ailesi, Paşa isimli yavru köpeğin bulunmasını istiyor.

"ANNE KÖPEK YEMEDEN İÇMEDEN KESİLDİ, DÜNYAYA KÜSTÜ"

Olayı anlatan Bülent Arslan, "İki şahıs geldi. Biri alışveriş yaparken, diğer şahıs dışarıda kaldı. Dışarıda duran şahıs köpeği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde de görünüyor. Ben köpeğimin bulunmasını istiyorum. Köpeğime kötü bir şey yapar mı? Satar mı? bilmiyorum. Görenler haber versin. Köpek 2 aylık yavruydu. Henüz 3 aylık olmadığı için kimliğini çıkaramamıştım. Polise başvurumu yaptım. Annesi de küstü. Artık yemek yemiyor, bize de küstü. Boyun büküyor, çağırıyoruz gelmiyor" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMUZDAN FARKI YOKTU"

Bülent Arslan'ın annesi 75 yaşındaki Fatma Altun ise köpeklerini çocukları kadar sevdiğini belirterek, "Köpeklerimiz benim için önemliydi. Çocuklarım kadar severdim. Bu yaşlı halimde atölyelerden yuvalarının altına talaş getiriyordu. Her gün yemeğini veriyordum. İnşallah bulunur da geri getirilir" dedi.

(Selçuk Akyol-Ali Yıldız/ İHA)