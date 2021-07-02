2 ayrı davada sendikal haklarını kazandılar! Türkiye'de işçileri ilgilendiren emsal karar

Türkiye'de sendikalaşmanın güçlü olduğu alanlardan biri olan tekstil sektöründen dikkat çeken bir haber geldi. Öz İplik İş Sendikası, Türkiye'de sendikal anlamda bir ilkin gerçekleştiğini ve işçilerin iki ayrı davadan iki kez sendikal tazminat kazandığını aktardı.

"EMSALSİZ BİR HUKUK KAZANIMI"

Öz İplik İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, Dinarsu Halı'da sendikalaşma mücadelesi veren işçilerin "iş yokluğu" sebebiyle ücretsiz izne çıkarılmasının ardından sendikaları tarafından açılan sendikal tazminat davasının kazanılması ile beraber ücretsiz izin düzenlemesinin işverence kötüye kullanılması sebebiyle de mahkemenin işçilerin 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminat karar vermesinin emsalsiz bir hukuk kazanımı olduğuna dikkat çekildi.

"TESPİT ETTİĞİMİZ KADARIYLA BİR İLK"

Sendika Avukatı Av. İsmail Avcı, ücretsiz izin düzenlemesinin işverence kötüye kullanıldığını, sendikalı işçileri ücretsiz izne gönderen işverenin bu işçilerin yerine yeni işçi aldığını, o bölümlerde fazla mesai yapıldığını, ücretsiz izinde iken bu işçilerin şefler tarafından aranarak 'Sendikadan vazgeçin biz de size yardımcı olalım, ücretsiz izninizi bitirelim' şeklinde konuşmalar yaptığını, bu uygulamanın korunamayacağını, çalışma şartlarının uygulanmasında sendikalılara yönelik açık bir ayrımcılık yapıldığını ifade ederek, mahkemenin işçilerin 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata karar verdiğini söyledi. Avcı, "Bu karar tespit ettiğimiz kadarıyla bir ilk niteliği taşımaktadır. Dinarsu işçileri emsal bir karara imza attılar" dedi.

TOPLAMDA 24 AYLIK BRÜT ÜCRETLERİNİ ALACAKLAR

İşçilerin toplamda iki ayrı davadan iki sendikal tazminat (toplamda 24 aylık brüt ücret tutarında tazminat), 4 aylık boşta geçen süre ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve 4 aylık sürenin kıdeme dahil edilmesiyle yıllık izin ücretine hak kazandığı kaydedildi.

Zonguldak Alaplı ve Tekirdağ Çerkezköy'de faaliyet gösteren Dinarsu Halı'da çalışan işçilerin 2020 yılı Mayıs ayından itibaren Öz İplik İş Sendikası'na üye olmaya başladıkları belirtilen açıklamada, "işçilerin sendikaya üye olduğunu öğrenen işveren yetkilileri tarafından işçilerin önce ücretsiz izne gönderildiği, akabinde de işten çıkarıldıkları ifade edildi. Çerkezköy fabrikasındaki işçilerden özellikle sendikal örgütlenmeyi sahiplenen 7 işçinin temmuz ayında "iş yokluğu" bahane edilerek ücretsiz izne gönderildiği belirtilen açıklamada, "Sendikal örgütlenmeyi kırmak, bu işçileri cezalandırmak amaçlı bu hukuksuz işleme karşı Öz İplik İş Sendikası avukatı tarafından yapılanın sendikal ayrımcılık olduğu iddiasıyla sendikal tazminat davası açıldı. Delilleri toplayan, tanıkları dinleyen Çerkezköy İş Mahkemesi, sendikalı ayrımcılık yapıldığı sonucuna vararak 7 işçi için 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata hükmetti" denildi.

"4 AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE DE DAHİL EDİLDİ"

Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle devam etti:

"Bu hakların yanında bu 5 işçinin kıdem ve ihbar tazminata hak kazanacaklardı. Dolayısıyla 7 işçiden 2'si 12 aylık ücret tutarında sendikal tazminata hak kazanırken, 5'i 2 adet sendikal tazminat (toplamda 24 aylık brüt ücret tutarında tazminat), 4 aylık boşta geçen süre ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve 4 aylık sürenin kıdeme dahil edilmesiyle yıllık izin ücretine hak kazanarak emsalsiz bir hukuk kazanımı sağladılar."