2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

13.06.2022 14:17
2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Eskişehir'de hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' ve 'Hırsızlık', suçlarından 8 yıl 15 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.G. yakalandı.

Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Firari hırsızlar yakalanarak cezaevine gönderildi Firari hırsızlar yakalanarak cezaevine gönderildi Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi Şüpheli şahısların üzerinde silah ele geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 ayrı suçtan hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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