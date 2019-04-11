2. Ayvalık Doğa Festivali Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Doğa Festivali" başladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Doğa Festivali" başladı.



Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından organize edilen ve 14 Nisan'a kadar sürecek olan festivalin açılışı kortej yürüyüşünün ardından yapıldı.



Ot çeşitleri, zeytin, zeytinyağı, el sanatları gibi ürünlerin sergilendiği Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık'ın Balıkesir'in göz bebeği olduğunu söyledi.



Ayvalık'ın Balıkesir'in bir markası olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Biz bu markadan layıkıyla istifade etmeye devam edeceğiz, parlatarak yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin hatta bu dünyanın en kaliteli zeytinyağını burası yetiştiriyor. En kaliteli zeytinyağı burada üretiliyor. Kazdağları biraz ileride. Tarih, deniz burada. Ayvalık ile gurur duyuyoruz." dedi.



Ayvalık'ın birçok ürünüyle Türkiye'ye katkı sunduğunu dile getiren Yazıcı, bu anlamlı festivalin hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.



Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise yerel seçimlerin ardından ilk ilçe ziyaretini Ayvalık'a gerçekleştirdiğini belirtti.



Ayvalık'ı önemsediklerine değinen Yılmaz, "Ayvalık, Balıkesir'in isim ve marka patenti en çok olan ilçesi. Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde tanınan ve bilinen ilçesi. Ayvalık'ta yılın 12 ayında bu tür festivalleri, halkla kaynaşmış, esnafıyla bütünleşmiş olarak yapmamız lazım. Dört mevsimin her başlangıcında ve sonunda bu tür etkinlikleri yapmamız lazım." diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, festivalin açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.



Festivalin açılışına, AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, oda başkanları, daire amirleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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