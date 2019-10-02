Son Dakika Haberleri: 2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takvimi 16 Aralık'a kadar uzatıldı
Son Dakika Güncel Haber

2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takvimi 16 Aralık'a kadar uzatıldı

48 dakika önce

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takviminin 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.

2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takvimi 16 Aralık'a kadar uzatıldı, System.String[]

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takviminin 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldığı açıklandı.


Müdürlükten yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:


"Hazineye ait 2/b vasıflı taşınmazlar ile tarım arazilerinin 6292 sayılı Kanun kapsamında satışı ile ilgili daha önce satın alma başvurusu yapmayanların başvuru süresi, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme sürelerine ilişkin 7181 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak vatandaşlarımıza 16/12/2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Buna göre, 10/07/2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan,7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. Maddesiyle 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir." - ZONGULDAK

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Zonguldak, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bakan Akar'dan net mesaj: Hazırlıklarımızı yaptık, gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı Amerikalı anne canlı yayında bir aylık bebeğinin yüzüne sigara dumanı üfledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:56:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2/B taşınmazlar ve tarım arazilerinde ödeme takvimi 16 Aralık'a kadar uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]