2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ertelendi - Son Dakika

2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ertelendi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazırladıkları yeni Milli Emlak Tebliği ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini bildirdi.

2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ertelendi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazırladıkları yeni Milli Emlak Tebliği ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini bildirdi.

Bakan Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronovirüsle mücadele kapsamında çiftçilerin yanında olmak adına ek tedbirleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Tahsil edilmesi gereken gelirler ile ecrimisil gelirlerine ilişkin 399 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği'nin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını aktaran Kurum, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Hazırladığımız yeni tebliğ ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli ve taksitlerini herhangi bir zam veya faiz uygulamadan 3 ay süreyle erteleyeceğiz. 2/B ve tarım arazileri satışlarında 46 bin 500 hak sahibinin nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ödemesi gereken toplam 156 milyon lira borç tutarını herhangi bir zam veya faiz uygulamadan ve başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle erteliyoruz."

Tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılan arazilere ilişkin ödemeler ertelendi

Tebliğ ile Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ödemelerinin de düzenlendiğini açıklayan Kurum, "Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin de ecrimisil ödemelerini 3 ay süreyle erteliyoruz." dedi.

Nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ecrimisil ödemelerinin de herhangi bir zam veya faiz uygulamadan erteleneceğini belirten Kurum, "Bu erteleme sonucunda tarımsal amaçlı kullanımdan kaynaklı 43 milyon lira tutarında bir borç ertelenecek olup bu haktan yaklaşık 18 bin çiftçimizin yararlanması öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazineye ait tarım arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ertelenen ödemelerini de herhangi bir zam veya faiz uygulamayacağını aktaran Bakan Kurum, Kovid-19 salgını nedeniyle tarımsal faaliyetlerde bulunan vatandaşların bu süreci en az zararla atlatması ve tarımsal üretimin devamlılığını desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kurum, Bakanlığın nisan başında aldığı tedbirler kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralanması projesi kapsamında 51 bin çiftçinin nisan, mayıs ve haziran ayına denk gelen kira ödemelerinin 6 ay süreyle ertelendiğini anımsattı.

Ertelemeden yararlanacak hak sahibinde aranan şartlar

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu tebliğe göre hak sahiplerinden, idarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenler, son ödeme tarihi erteleme dönemi içerisinde olanlar ve daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlar, taksitlerinin vade tarihi erteleme dönemi içerisinde olan ancak 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle vadesinde ödenmeyen ikiden fazla taksiti bulunmayanlar, satış bedeli ertelemesinden yararlanabilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:34 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Partisini sert bir dille eleştiren HDP'li Kozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, istifa etti
İzmir'de korkutan "böcek istilası" görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi         
13:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 17:09:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]