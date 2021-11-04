Üye Girişi
2. Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı açıldı - Son Dakika

2. Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı açıldı

04.11.2021 09:57
2. Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı açıldı

Demos Fuarcılık tarafından bu sene ikinci kez düzenlenen Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAFF) sanatseverlerle buluştu.

Demos Fuarcılık tarafından bu sene ikinci kez düzenlenen Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı (IAFF) sanatseverlerle buluştu.

Sanat galerilerindeki plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretimlerin yanı sıra antikacıların da nadide eserlerle yer aldığı fuarda, küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray'ın üstlendiği, "Çağdaş Sanatımızın Göstergeleri" sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Sergide, Devrim Erbil, Ergin İnan, Hanefi Yeter, İbrahim Örs, Burçin Erdi ve heykeltıraş Rahmi Aksungur'un eserleri yer alıyor.

Bu yıl 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firmasının katıldığı fuarda aynı zamanda dijital sanat NFT eserleri de sergileniyor.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen açılışta Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, salgın nedeniyle insanların sanata oldukça özlem duyduğunu dile getirerek, fuarı da 1,5 yıl aradan sonra yeniden hazırlayabildiklerini söyledi.

Açılışa konuk olan İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak da fuarla birlikte sanata doyulacak bir sonbahar olmasını temenni ederek, böyle bir fuarın Türkiye'ye kazanımından dolayı Demos Fuarcılık'a teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da açılışta bir konuşma yaptı.

Fuarın açılışında ayrıca geçen yıl da olduğu gibi usta sanatçı Gülsin Onay, piyano resitali verdi.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası sanat galerisi, koleksiyoncu, antikacı ve sanatçıyı bir araya getirmesinin yanı sıra Osmanlı döneminden kalan saat, el yazması kitap, emaye, tabela, çini, biblo gibi eserlerin de yer aldığı fuar, 10.00 – 20.00 saatleri arasında 7 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Fuar kapsamında bu akşam da caz sanatçısı ve piyanist Kerem Görsev konser verecek.

Devrim Erbil, Ergin İnan, İstanbul, Hanefi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2. Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi 10:48 Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu 10:34 "Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış
Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı 10:33 Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor 10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı 10:27 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği 09:15 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği

Son Dakika Haberleri
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
10:24 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızın sıkıntılarının farkındayız, gereken tedbirleri alıyoruz         
10:50
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti         
10:39
Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor         
10:33
Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı         
10:32
Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki         
10:30
Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor         
10:25
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı         
09:11
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 11:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: 2. Babylons & İstanbul Sanat ve Antika Fuarı açıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement